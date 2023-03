WTT Feeder Series - Adrien Rassenfosse passe en 8es de finale, Martin Allegro éliminé au 2e tour à Antalya

Adrien Rassenfosse, 19 ans, 165e mondial, s'est imposé en effet au 2e tour contre le Français Jules Rolland (WTT 132), 22 ans, en seizièmes de finale: 3-11, 11-8, 9-11, 11-8 et 11-7. Le champion de Belgique jouera en 8es de finale contre l'Italien Jordy Piccolin (WTT 281), 25 ans, qui a sorti au 2e tour jeudi aussi le numéro 1 belge, Martin Allegro, 26 ans, 70e mondial, soit son meilleur classement en carrière, sur le score de 3 sets à 2 (5-11, 11-6, 11-5, 5-11 et 11-7). Florient Lambiet (WTT 144), 27 ans, avait lui été éliminé au premier tour la veille par le champion d'Autriche Andreas Levenko (WTT 216), 24 ans, 3 sets à 1 (11-6, 10-12, 13-11 et 11-5). En double, les champions de Belgique, Florient Lambiet et Martin Allegro, associés, joueront jeudi en quarts de finale contre les Singapouriens Izaac Quek et Yew En Koen Pang. Adrien Rassenfosse, qui fait la paire avec l'Algérien Mehdi Bouloussa, avait passé le premier tour aussi et sera opposé dans la journée au Canadien Edward Ly et au Malaisien Leong Chee Feng, pour une place en demi-finale également. Martin Allegro, Adrien Rassenfosse, Florient Lambiet ainsi que Cedric Nuytinck (WTT 105) disputeront les Mondiaux à Durban du 20 au 28 mai. (Belga)