Accord interprofessionnel - L'UCM approuve à son tour l'accord interprofessionnel

L'UCM juge, dans un communiqué, que cet accord est "équilibré" et "ouvre un cadre ordonné, juridiquement sûr (qui) s'inscrit dans la continuité de l'accord de juin 2021". L'organisation, qui défend les intérêts des indépendants et PME, salue en particulier l'arrangement trouvé autour des heures supplémentaires. Le projet d'AIP prévoit d'étendre la possibilité pour les entreprises de recourir à 120 heures supplémentaires de relance, exonérées de cotisations sociales et d'impôt des personnes physiques, ne donnant pas droit à un sursalaire et ne devant pas être récupérées. L'UCM souligne également la concordance entre le patronat et les syndicats pour demander à la ministre des Pensions de maintenir les règles fiscales et parafiscales relatives à la pension complémentaire jusqu'au 1er janvier 2030. "Intervenir dans ce dossier aurait de lourdes conséquences et hypothéquerait la trajectoire de la démocratisation de la pension complémentaire", juge l'Union. La CSC, la FGTB et la CGSLB ont déjà approuvé l'accord. (Belga)