ATP Miami - Tenant du titre, Carlos Alcaraz se défait de Taylor Fritz et file en demi-finale

Tenant du titre, Alcaraz, 19 ans, affrontera en demi-finale l'Italien Jannik Sinner (ATP 11/N.10), qui s'était qualifié mercredi aux dépens du Finlandais Emil Ruusuvuori (ATP 54) 6-3, 6-1. Tant Alcaraz que Sinner n'ont toujours pas perdu le moindre set depuis le début du tournoi en Floride. Les deux hommes se retrouveront deux semaines à peine après une autre demi-finale, à Indian Wells, remportée par Alcaraz. L'Espagnol avait ensuite gagné le tournoi. Il est toujours en course pour le "Sunshine Double", un doublé la même année qu'ont réussi sept joueurs avant lui (Jim Courier, Michael Chang, Pete Sampras, Marcelo Rios, Andre Agassi, Roger Federer et Novak Djokovic). L'autre demi-finale mettra aux prises deux joueurs russes, Daniil Medvedev (ATP 5/N.4) et Karen Khachanov (ATP 16/N.14). Medvedev s'est joué 6-3, 7-5 de l'Américain Christopher Eubanks (ATP 119), issue des qualifications, et Khachanov a pris la mesure de l'Argentin Francisco Cerundolo (ATP 31/N.25) 6-3, 6-2. (Belga)