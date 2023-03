Challenger Pro League - Beveren rejoint provisoirement le RWDM en tête après sa victoire à Anderlecht

Beveren a lancé les hostilités avec une tête de Dieumerci Mbokani (22e) stoppée par Rik Vercauteren. Quelques minutes plus tard, Bruny Nsimba (30e, 0-1) a trouvé le chemin des filets grâce à une contre-attaque solitaire. Mbokani (39e, 0-2) a doublé le score sur une reprise de volée bien maîtrisée. En deuxième période, le SKB n'a pas diminué d'intensité avec deux tirs cadrés de Thierno Barry (67e et 70e) interceptés par Vercauteren. Les jeunes Mauves ont créé la frayeur sur un coup-franc, mais le ballon est passé au-dessus de la cage (77e). En fin de rencontre, Barry y est allé d'un doublé pour fixer le score à 0-4. D'abord, il a subtilement lobé le portier bruxellois (84e, 0-3). Ensuite, il a réalisé une retournée acrobatique qui a terminé dans la lucarne droite (90+3e, 0-4). Dans le groupe de relégation, Dender s'est imposé sur le plus petit écart (1-0) face aux U23 de Genk, grâce à un penalty converti par Tiago Cukur (70e). Au classement, Dender (29 points) pointe au 9e rang devant Genk (26 points). La moitié des play-offs étant maintenant dépassée, la relégation semble inévitable pour Virton (19 points), lanterne rouge avec huit unités de retard sur le SL16 FC (24 points). (Belga)