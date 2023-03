Championnats du monde juniors de gymnastique - Yelena Devreker 11e du concours général, Hanne Degryse 23e

Yelena Devreker termine avec 48,665 points (12,766 points au saut, 12,233 à la poutre, 12,300 aux barres asymétriques et 11,366 au sol). Hanne Degryse, qui a chuté aux barres et à la poutre, a elle récolté 43,565 points (12,100 au sol, 11,566 au saut, 9,233 aux barres et 10,666 à la poutre). Après l'or par équipes jeudi, la Japonaise Nakamura Haruka a décroché la médaille d'or en individuel avec 51,765 points. Sa compatriote Yamaguchi Sara (51,532) et l'Italienne Caterina Gaddi (50,899) prennent l'argent et le bronze. Jeudi, le Japon (104.230) avait remporté le concours par équipes devant les États-Unis (102.198) et l'Italie (101.996). La Belgique s'est classée 10e (97.231). (Belga)