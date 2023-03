Conflit en Syrie - Deuxième raid israélien contre des positions à Damas en 24h

Il s'agit de la deuxième frappe israélienne près de Damas en moins de 24h, deux soldats syriens ayant été blessés lors d'un raid israélien dans la nuit de mercredi à jeudi près de Damas. "A 00H17 (21H17 GMT), l'ennemi israélien a mené une agression aérienne en tirant plusieurs missiles depuis le Golan syrien occupé et visant une des positions dans les environs de Damas", a indiqué SANA vendredi, en citant une source militaire. La source a ajouté que plusieurs missiles ont été interceptés par la défense anti-aérienne syrienne, faisant état de dégâts matériels. SANA avait indiqué peu avant que "des explosions ont retenti vendredi après minuit dans les environs de Damas". Selon l'Observatoire syrien des droits de l'Homme (OSDH), les missiles israéliens ont ciblé des positions militaires des forces du régime syrien et affiliées à l'Iran dans le sud-ouest de Damas. L'ONG, qui dispose d'un vaste réseau de sources dans le pays en guerre, a ajouté que les missiles ont détruit un dépôt d'armes et de munitions, sans faire état de victimes. Un correspondant de l'AFP à Damas a indiqué avoir été réveillé par une forte détonation. Israël a mené six raids aériens en Syrie ce mois-ci, selon l'OSDH. (Belga)