Delhaize - Des actions de rassemblement se tiendront samedi à travers le pays

Les actions se tiendront devant une quarantaine de magasins Delhaize, à travers tout le pays. Dans la capitale, les syndicats se rassembleront devant 22 magasins. Les clients y seront invités à signer une pétition. Au nord du pays, des actions sont prévues devant les magasins de Hasselt, Saint-Trond et Deurne, notamment. En Wallonie, des rassemblements se tiendront devant les Delhaize de Tournai, Verviers, Nivelles et Marche. Pour les syndicats, passer sous franchise les 128 magasins intégrés de Delhaize, c'est "sacrifier 9.000 personnes sur l'autel d'un capitalisme crapuleux". Ces derniers craignent que le changement de commission paritaire, requis dans le cadre d'un passage sous franchise, entraîne la perte de nombreux avantages. "Dans la nouvelle commission paritaire (CP 201, NDLR), les salaires sont inférieurs d'environ 20 à 25% à ceux de la commission actuelle. Les travailleurs y travaillent plus d'heures, réparties sur six jours au lieu de cinq", pointe le Setca. Ce vendredi matin, 71 des 128 supermarchés en gestion propre de Delhaize ont ouvert leurs portes, contre 72 la veille, a indiqué le porte-parole de l'enseigne au lion. Sur les 57 magasins fermés, trois se trouvent au nord du pays et 32 en Wallonie. A Bruxelles, les 22 supermarchés sont fermés. Aucune action n'est à signaler dans les dépôts du groupe de distribution. (Belga)