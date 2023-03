Des avocats vendus chez Colruyt et Carrefour retirés de la vente

Les avocats de la marque Boni, distribués dans les magasins Colruyt entre le 8 et le 20 mars, portent les numéros de lots PRD0862907, PRD0862908, PRD0862909 et PRD0864507. Les dates de durabilité minimale sont fixées aux 18, 19 et 20 mars 2023. Les avocats de la marque Best Choice ont été vendus dans les magasins Carrefour depuis le 22 mars. Les lots portaient le numéro L1203 - 0868840. Special Fruit demande aux clients de ne pas consommer ce produit et de le retourner au point de vente. Pour de plus amples informations, le grossiste est joignable via l'adresse e-mail Qa@specialfruit.be. La matrine est une substance connue pour ses propriétés insecticides et fongicides. Elle est interdite en Europe. (Belga)