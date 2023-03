Des individus suspectés de terrorisme comptaient s'en prendre à Bart De Wever

Les enquêteurs surveillaient de longue date ces jeunes hommes qui s'étaient rapidement radicalisés. Ils ambitionnaient non seulement de s'attaquer à des bureaux de police mais aussi d'attenter à la vie du président de la N-VA, Bart De Wever. L'interdiction du port de signes convictionnels par le personnel des guichets de l'administration publique à Anvers faisait partie des motifs des suspects. Le parquet fédéral confirme que la branche anversoise du groupuscule terroriste nourrissait le projet de liquider l'élu nationaliste flamand. "Le nom de De Wever est en effet apparu dans l'enquête anversoise", commente Eric Van der Sypt, le porte-parole du parquet fédéral. "Mais il n'était pas question d'un jour ou d'une heure établis pour commettre l'attentat. Cela n'était pas encore si concret". M. De Wever n'était pas disponible pour une réaction. "Il s'agit d'une affaire judiciaire au sujet de laquelle nous ne pouvons faire aucun commentaire", a fait savoir son porte-parole. Le ministre de la Justice, Vincent Van Quickenborne, a confirmé dans une interview diffusée vendredi matin sur Radio 1 que "le nom de Bart De Wever apparaissait" dans le dossier. Il précise que les quatre suspects principaux arrêtés étaient fichés pour radicalisation par l'Organe de coordination pour l'analyse de la menace (OCAM). Vendredi, le Conseil des ministres approuvera un projet de loi visant à améliorer le flux d'informations sur les personnes figurant sur cette liste de l'OCAM. Les données pourront par exemple être partagées avec le personnel médical, et toutes les personnes figurant sur la liste feront l'objet de contrôles au moins deux fois par an, a déclaré M. Van Quickenborne. (Belga)