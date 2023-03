Elargissement de l'Otan - Le Parlement turc ratifie l'adhésion de la Finlande à l'Otan

Le secrétaire général de l'Otan Jens Stoltenberg a salué le vote du Parlement turc "pour achever la ratification de l'adhésion de la Finlande. "Cela rendra toute la famille de l'Otan plus forte et plus sûre", a tweeté le responsable norvégien. Le président finlandais Sauli Niinistö a aussi remercié les 30 pays membres pour leur "soutien" à l'adhésion de son pays, qui partage une très longue frontière avec la Russie. La candidature de la Finlande, mais aussi de la Suède, est une conséquence directe de l'invasion russe de l'Ukraine. Le processus pour l'adhésion de la Suède est par contre semé d'embûches diplomatiques, avec un veto d'Ankara, ainsi qu'un retard de la ratification par la Hongrie. (Belga)