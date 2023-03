Grand Chelem de judo - Jorre Verstraeten combattra pour le bronze à Antalya

Exempté de premier tour, Verstraeten, 6e mondial dans sa catégorie, a commencé son parcours par une victoire au deuxième tour sur le Turc Alperen Ergun (non classé) puis, au golden score, sur l'Ouzbek Bakhrom Boturov (IJF 360), à chaque fois sur ippon. La finale de son groupe, et quarts de finale, l'opposait à l'Ukrainien Dilshot Khalmatov (IJF 20), qui l'emportait sur ippon. En repêchage, Verstraeten battait l'Azerbaïdjanais Nazir Talibov (IJF 108) sur ippon, ce qui lui permettra de combattre pour le bronze contre l'Ouzbek Dilshodbek Baratov (IJF 21). Verstraeten, 25 ans, compte deux victoires en Grand Chelem, à Antalya, justement, en 2021 et à Budapest l'an passé. A la mi-février, il s'était classé troisième à Tel-Aviv. Chez les dames, en -52 kg, Charline Van Snick (IJF 31) a été éliminée au troisième tour par la Portugaise Maria Siderot (IJF 47) sur waza-ari au golden score. Avant cela, elle avait battu, sur ippon, la Turque Ilayda Merve Kocyigit (non classée) puis la Hongroise Roza Gyertyas (IJF 91). En -57 kg, Mina Libeer (IJF 15), exemptée de premier tour, a perdu son premier combat, par ippon, face à l'Ouzbèke Shukurjon Aminova (IJF 53). En -48 kg, Lois Petit (IJF 84) a été éliminée au premier tour par la Chinoise Zongying Guo (IJF 24) sur pénalités après 4:04 du golden score. (Belga)