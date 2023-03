Jupiler Pro League - L'Antwerp s'impose à Zulte Waregem et valide son billet pour les playoffs 1

Après avoir vu un but refusé par le VAR pour un hors-jeu de Balikwisha en première période (20e), Toby Alderweireld a délivré le Great Old en ouvrant le score à la 85e minute. L'ancien Diable Rouge mettait son équipe définitivement à l'abri quatre minutes plus tard en convertissant un penalty accordé pour une faute de main dans le rectangle (0-2, 89e). Avec 63 points, l'Antwerp pointe à 5 unités du leader Genk, qui recevra OHL dimanche, et à 2 points du 2e, l'Union Saint-Gilloise, qui accueillera Saint-Trond dimanche soir. S'il peut encore regarder devant lui, le Matricule 1 ne doit par contre plus regarder derrière lui, étant assuré du top 4. La Gantoise occupe la 4e place avec 51 points avant d'aller à Seraing samedi. Le FC Bruges, 5e avec 49 points avant son déplacement de dimanche à Malines, ne peut quant à lui plus rejoindre l'Antwerp. En bas de classement, le Essevee reste 17e avec 5 points d'avance sur la lanterne rouge Seraing. Zulte Waregem compte le même nombre de points (24) qu'Ostende, qui accueillera le Standard samedi soir. (Belga)