La guerre en Ukraine "éloigne" l'humanité de la lutte "pour sa survie"

"Au moment où l'humanité est confrontée à des défis existentiels écrasants, cette guerre destructrice nous éloigne de la tâche qui consiste à bâtir des solutions pour assurer notre survie", a lancé M. Türk devant le Conseil des droits de l'homme, en conclusion d'un discours où il a également dénoncé des violations des droits humains "scandaleusement routinières" dans ce conflit déclenché par la Russie. Partout en Ukraine, "les gens sont confrontés à des souffrances et à des pertes massives, à des privations, à des déplacements et à des destructions", a rappelé le Haut-Commissaire aux droits de l'homme. M. Türk a aussi souligné les effets persistants et profonds sur le reste du monde, même dans des pays qui ne prennent part au conflit d'aucune manière. La guerre déclenchée par Moscou en février 2022 a aggravé encore une crise alimentaire qui frappait déjà des dizaines de pays dans le monde, en faisant grimper les prix des produits alimentaires mais aussi de l'énergie. Selon M. Türk elle a précipité 71 millions de personnes dans la pauvreté et en affecte 1,6 milliard d'autres. Les services de M. Türk -qui utilisent une méthodologie extrêmement rigoureuse pour établir les bilans humains- ont dénombré "8.400 civils tués et plus de 14.000 civils blessés" depuis le 24 février 2022, début de l'offensive russe. "Ces chiffres ne sont que le sommet de l'iceberg", a reconnu M. Türk, le bilan réel étant beaucoup plus élevé. Il a souligné que "la plupart des victimes résultent de l'utilisation par les forces russes d'armes explosives à large impact dans des quartiers résidentiels". (Belga)