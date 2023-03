Le fournisseur d'énergie Mega annonce à son tour un nouveau contrat fixe

Thomas Coune, CEO de Mega, affirme que l'entreprise suit l'évolution du marché avec beaucoup d'attention "surtout ces derniers mois pour évaluer la faisabilité d'un contrat fixe". "Entre-temps, les prix sont suffisamment bas depuis environ deux mois. C'est pourquoi nous avons décidé de lancer début avril un contrat fixe, accessible à tous", déclare le dirigeant de l'entreprise. En proposant une formule fixe pour un an, le fournisseur assure que l'hiver prochain sera également couvert par ce contrat nommé "Cosy Fixed". Le contrat fixe sera proposé sur le site web de Mega à partir du lundi 3 avril, et le changement vers le contrat fixe pourra être opéré dans le mois. Engie avait annoncé le même jour proposer à ses clients résidents et "petits professionnels" dès le 1er avril un contrat de fourniture d'énergie à prix fixe, d'une durée d'un an. Jusqu'ici, Luminus était le seul sur le marché belge à proposer de nouveau des contrats fixes, depuis janvier. Après avoir atteint des prix insensés à la fin de l'été 2022, dans le contexte de la guerre en Ukraine et de la coupure de gazoducs alimentés par la Russie, les cours du gaz en Europe (TTF) ont fortement reflué ces derniers mois, profitants d'un hiver clément et de l'afflux de GNL (gaz naturel liquéfié) (Belga)