Le marathonien Dieter Kersten atteint du syndrome RED-S

Le syndrome RED-S (RED pour Relative Energy Deficiency) est généralement causé par une longue période d'apport énergétique trop faible. "Les derniers mois ont été frustrants pour moi parce que je me suis beaucoup entraîné, mais mon corps n'a pas répondu", a écrit Kersten sur Instagram. "Cela a également affecté ma santé mentale et mon humeur, ce qui a également entraîné le décrochage de ma famille et de mes amis. En quelque sorte, je suis donc heureux que la cause ait maintenant été trouvée. D'un autre côté, il n'y a pas de solution rapide. La première étape consiste à donner du temps à mon corps, ce qui peut aller de quelques mois à plus d'un an. Aujourd'hui, je ne peux plus faire que 40 minutes de jogging trois fois par semaine" Dieter Kertsen, 26 ans, va être suivi par un nutritionniste dans les mois qui viennent. "En attendant, j'essaie de profiter de choses qui ne sont pas possibles dans la vie d'un athlète", conclut celui qui avait terminé 59e à Sapporo du marathon des Jeux Olympiques de Tokyo en 2021. (Belga)