Les attaques contre les personnes transgenres "doivent cesser", réclame Biden

"Personne ne devrait avoir besoin de courage pour être soi-même", a écrit le président américain à l'occasion de la Journée internationale de visibilité transgenre, célébrée le 31 mars. "Les Américains et Américaines transgenres ont le droit de se sentir protégés et soutenus partout, mais aujourd'hui, à travers le pays, des extrémistes trumpistes font adopter des lois haineuses et extrêmes qui visent les enfants transgenres et leurs familles", a-t-il dénoncé. "Ces attaques sont contraires à l'esprit américain et doivent cesser", a réclamé Joe Biden. "Vous êtes faits à l'image de Dieu, vous méritez la dignité, l'amour et le respect. Vous rendez l'Amérique plus forte et nous sommes à vos côtés", a encore déclaré le démocrate de 80 ans à l'intention des personnes transgenres. Un certain nombre d'États contrôlés par les républicains, par exemple le Kentucky tout récemment, ont décidé d'interdire l'accès des mineurs aux procédures médicales - chimiques et chirurgicales - permettant de changer de genre. Ces initiatives vont souvent de pair avec des restrictions sur l'enseignement à l'école des sujets liés au genre et à la sexualité, et avec des décisions contre les spectacles de drag queens. Ce sont par ailleurs souvent les mêmes États qui ont interdit l'avortement. (Belga)