Ligue des Champions féminine - Wolfsburg sort le PSG et Chelsea émerge aux tirs au but face à Lyon pour entrer en demies

En demi-finales (22 et 29 avril), Wolfsburg sera opposé à Arsenal, qualifié mercredi aux dépens du Bayern Munich. Sa victoire 2-0 a permis de compenser la défaite 1-0 concédée en Bavière. Chelsea, qui s'était imposé 0-1 à Lyon, a bien cru être éliminé quand le score indiquait 0-2 après 7 minutes dans le temps additionnel de la prolongation. Un penalty (120e+8, 1-2) lui a donné le droit de disputer la séance de tirs au but et les Londoniennes ont ainsi éliminé les tenantes du titre 4 tirs au but à 3. L'OL, où la Red Flame Janice Cayman est restée sur le banc toute la rencontre, est revenu à la hauteur des Anglaises à la 77e grâce à Vanessa Gilles (0-1). Les deux équipes ont ensuite dû jouer les prolongations. Sara Dabritz croyait bien avoir inscrit le but de la qualification à la 110e minute (0-2). Jusqu'à ce que Chelsea ne transforme un penalty par Maren Mjelde. Dans les tirs au but, Wendy Renard (Lyon) a manqué le 3e et Lauren James (Chelsea) le 4e. Finalement le 5e tir manqué par Lindsey Horan a éliminé Lyon et qualifié Chelsea. En demi-finales, Chelsea recevra le FC Barcelone, qui s'est facilement débarrassé de l'AS Rome mercredi (5-1, après avoir gagné l'aller 0-1) le 23 avril avant de se déplacer au Camp Nou le 30 avril. La finale se jouera le 3 juin à Eindhoven. (Belga)