Lotto Super League - Les Flames Laura De Neve et Laura Deloose restent fidèles aux RSCA Women

La carrière à Anderlecht de l'actuelle capitaine de l'équipe Laura De Neve a débuté en 2009. Depuis, elle a remporté pas moins de sept trophées avec les RSCA Women. "Véritable leader sur et en-dehors du terrain, Laura est capitaine de notre équipe féminine depuis 2017", peut-on lire dans le communiqué. Laura Deloose a rejoint le RSCA un an plus tard, en 2010. "Son talent et son expérience ont certainement contribué aux succès récents des RSCA Women et lui ont constitué un beau palmarès", souligne son club. (Belga)