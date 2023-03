Sean Paul et Coely s'ajoutent à l'affiche de la 35e édition du Suikerrock

Connu pour ses tubes planétaires "Get busy" sorti en 2003 et "Temperature" sorti en 2006, le chanteur jamaïcain de dancehall Sean Paul a sorti son premier album intitulé "Stage One" en 2000. A l'occasion de sa tournée européenne, il fera escale à Suikkerrock le vendredi 4 août. La chanteuse et rappeuse anversoise Coely, à qui on doit "Ain't chasing pavements", "Celebrate" et "Don't Care", sera également de la partie le 4 août afin de défendre son dernier opus intitulé "Alive", sorti cette année. L'artiste avait déjà été programmée au Suikerrock en 2013 et en 2017. Vendredi 4 août, Sean Paul et Coely partageront la scène avec d'autres artistes tels que Bazart, Merol et Sophie Straat, déjà annoncés. Bastille, Franz Ferdinand, Arsenal et GOOSE ont confirmé leur présence samedi 5 août. Cleymans & Van Geel, Metejoor, Bart Peeters & De Ideale Mannen seront au programme du dimanche 6 août. D'autres noms suivront, assurent les organisateurs. (Belga)