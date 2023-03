Tour des Flandres - Aimé De Gendt: "L'infection intestinale n'a pas agréable, mais je me sens plutôt bien"

Une infection intestinale l'a touché avant l'E3 le 24 mars. "Ce ne fut pas une partie de plaisir", déclare l'ancien vainqueur de l'Antwerp Port Epic (2019). "Je suis satisfait de ma performance dans À Travers la Flandre, même si j'aurais bien sûr préféré être au top de ma forme avant le Ronde. La sensation est assez bonne". L'E3 et Gand-Wevelgem ont été deux courses éprouvantes, notamment en raison des conditions météorologiques. De Gendt n'a pas eu à subir cette épreuve. "C'est peut-être le seul point positif de ma période de maladie. Je n'ai pas eu à courir à ce moment-là et peut-être que je prendrai le départ à Bruges avec un peu plus de fraîcheur", pense-t-il. "Nous le saurons dimanche. Tout le monde parle des 1, 2 et 3 avec Wout van Aert, Mathieu van der Poel et Tadej Pogacar. Avec l'équipe nous miserons sur notre atout Biniam Girmay". Entre-temps, l'équipe a terminé sa reconnaissance du Tour des Flandres: "depuis le Molenberg jusqu'à l'arrivée. Sur le Koppenberg, nous avons dû mettre pied à terre. Je pense qu'il y a encore des travaux de nettoyage à faire", a déclaré De Gendt. "Les prévisions météorologiques sont déjà positives. Le temps devrait rester sec, ce qui est aussi une bonne chose". (Belga)