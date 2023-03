Tour des Flandres - Alberto Bettiol, vainqueur en 2019, déclare forfait pour le Ronde

Alberto Bettiol, avait enlevé l'édition 2019 du Ronde en solitaire devant le Danois Kasper Asgreen et le Norvégien Alexander Kristoff, décrochant alors sa première victoire en carrière et devenant le premier Italien vainqueur de la classique flamande depuis Alessandro Ballan en 2007. Cette année, l'Italien a pris la 15e place de l'E3 Harelbeke mais a ensuite abandonné à Gand-Wevelgem et dans À travers la Flandre. C'est le Néerlandais Julius van den Berg qui le remplace au sein d'une équipe EF Education-EasyPost dont Bettiol était un des leaders. (Belga)