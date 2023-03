Tour des Flandres - Biniam Girmay découvre le Ronde le jour de son 23e anniversaire

"Je suis encore en phase d'apprentissage", reconnaît l'Erythréen. "J'aime les pavés qui sont si typiques des courses flamandes, même si je n'y suis pas habitué. Dans mon pays, nous n'avons pas ces zones pavées dans les courses. Cela donne une impression particulière. La météo est également très différente de celle de l'Érythrée. Dimanche, à Gand-Wevelgem, il a plu toute la journée et il faisait un froid terrible. J'y ai perdu beaucoup de mes capacités, aussi parce que j'ai oublié de manger. Chaque jour, j'apprends. Le jour où j'ai gagné Gand-Wevelgem, les gens ont dit que c'était déjà l'été en Flandre parce que le soleil brillait à ce moment-là et qu'il faisait sec." Girmay est impatient de faire ses débuts au Tour des Flandres. "Je suis enthousiaste avant ma première participation. Et le public me connaît déjà bien. Je suis énormément encouragé. Cela donne toujours de la motivation", a ajouté le leader d'Intermarché-Circus-Wanty. (Belga)