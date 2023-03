Tour des Flandres - Laurenz Rex remplace Mike Teunissen chez Intermarché-Wanty-Circus

Teunissen souffre depuis quelque temps d'une infection des voies respiratoires et prend des antibiotiques. Il avait déjà manqué A Travers la Flandre mercredi. "Mike n'est pas encore rétabli, tu ne peux pas le laisser prendre le départ au 'Ronde'. Celui qui démarre à Bruges doit être à 100 pour cent", a expliqué le directeur sportif Steven De Neef. La formation belge, qui a bien commencé l'année avec plusieurs victoires, pourra compter sur un outsider en la personne de Biniam Girmay. "Nous voulons envoyer des gars dans l'échappée matinale", a indiqué De Neef. "Il s'agira ensuite de placer Girmay dans le final. Les conditions dimanche lui seront plus favorables que dans les courses précédentes. J'attends également quelque chose d'Aimé De Gendt. Il a été malade et revient à son meilleur niveau. Laurenz Rex a fait une belle course à Gand-Wevelgem malgré une chute. Nous décomptons les jours avant dimanche." (Belga)