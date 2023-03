Tour des Flandres - Patrick Lefevere : "Nous ne sommes pas KO"

(Belga) L'équipe Soudal-Quick Step sera une des formations à suivre dimanche au Tour des Flandres. En manque de victoires et de prestations en vue dans les classiques printanières, où elle avait l'habitude d'exceller, la formation de Patrick Lefevere ne s'avoue pas vaincue. "Nous avons pris quelques coups, mais nous ne sommes pas KO", a expliqué Lefevere vendredi lors de la conférence de presse de son équipe. "Nous ferons notre bilan du printemps après Liège-Bastogne-Liège. Et je refuse de croire que nous sommes moins forts. Nous avons des cartes à jouer au Tour des Flandres. La course doit toujours avoir lieu et, en course, tout peut se passer jusqu'à la ligne."