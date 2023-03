Tour des Flandres - Van Aert - van der Poel - Pogacar: le "Big Three" attendu sur le podium du Ronde

Le "Big Three" aura de nouveau les faveurs des pronostics dimanche à Bruges, qui accueillera le départ du Ronde pour la première fois depuis 2016. Wout van Aert pourra compter sur une équipe Jumbo-Visma qui a fait main basse sur les cinq premières classiques flamandes de la saison. Positif au Covid l'an dernier, il retrouvera dimanche une classique qu'il n'a jamais remportée, son meilleur résultat à Audenarde étant une 2e place en 2020 derrière van der Poel. Mathieu van der Poel a ajouté un second succès au Ronde en s'imposant l'année dernière. Le Néerlandais s'est offert un troisième Monument à Milan-Sanremo en mars. Avec trois Monuments à son palmarès, il détient le record pour un coureur en activité avec Pogacar, vainqueur de Liège-Bastogne-Liège (2021) et du Tour de Lombardie (2021 et 2022). Wout van Aert n'a lui remporté qu'un seul Monument, Milan-Sanremo en 2020. S'il s'imposait dimanche, van der Poel rejoindrait Fabian Cancellara (2010, 2013, 2014), Tom Boonen (2005, 2006, 2012), Johan Museeuw (1993, 1995, 1998), Eric Leman (1970, 1972, 1973), Fiorenzo Magni (1949, 1950, 1951) et Achiel Buysse (1940, 1941, 1943) dans le cercle des triples vainqueurs de la "Vlaanderens Mooiste". En cas de succès, Pogacar imiterait Eddy Merckx et Louison Bobet, les deux seuls à avoir remporté à la fois le Tour de France et le Ronde, tandis que van Aert serait le premier vainqueur belge depuis Philippe Gilbert en 2017. (Belga)