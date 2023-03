Tous les élèves du secondaire bientôt équipés d'un PC en Communauté germanophone

"À ce jour, 916 enseignants sur environ 1.600 personnes admissibles ont commandé un appareil", indique le cabinet de la ministre. "Les premiers élèves du secondaire et les apprentis travaillent également avec leurs appareils depuis septembre 2022. Au cours de l'année scolaire en cours, plus de deux tiers des élèves du secondaire, soit 3.736 sur environ 5.000, seront équipés", détaille-t-il. "La dernière livraison aura lieu en août 2023. Les appareils seront ensuite renouvelés tous les trois ans." "En équipant tous les élèves du secondaire, nous contribuons grandement à l'équité en matière d'éducation et nous stimulons considérablement la numérisation dans l'éducation et donc également le développement scolaire", vante la ministre. "La compétence médiatique va de pair avec la numérisation. Elle est sans aucun doute l'une des compétences de base que les élèves devraient acquérir dans notre ère de l'information", insiste-t-elle. "L'achat d'ordinateurs portables pour les élèves devrait permettre d'assurer les conditions techniques pour la mise en œuvre de la transmission généralisée de la compétence en matière d'information et de médias." Le coût de l'équipement initial des enseignants et élèves du secondaire s'élève à 3.758.400 euros jusque l'année scolaire 2024-25, entièrement financé grâce aux fonds de l'Union européenne dans le cadre de son plan de relance. À partir de mars 2025 et les années suivantes, environ 1 million d'euros par an seront nécessaires pour équiper les nouveaux élèves et remplacer les appareils existants. (Belga)