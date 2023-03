WTT Feeder Series - Adrien Rassenfosse se qualifie pour les demi-finales du simple et la finale du double

Le champion de Belgique, 165e mondial, a dû jouer cinq manches avant d'émerger de peu 3 sets à 2 en quarts de finale face au grand espoir singapourien de 16 ans, Izaac Quek, déjà 97e mondial: 11-9, 8-11, 10-12, 12-10, 11-9. Le Verviétois de 19 ans jouera sa place pour la finale contre le Français Lilian Bardet (WTT 158), 22 ans. Adrien Rassenfosse, qui fait la paire avec l'Algérien Mehdi Bouloussa (WTT 90), a engrangé un nouveau succès dans l'après-midi puisqu'il a gagné son billet pour la finale du double aux dépens des Roumains Eduard Ionescu (WTT 151) et Darius Movileanu (WTT 211) battus 3 sets à 1 (11-8, 11-2, 5-11, 11-5). Les Singapouriens Quek et Yew En Koen Pang (WTT 99), vainqueurs de la paire championne de Belgique Florient Lambiet et Martin Allegro en quarts de finale, seront ses adversaires en finale. (Belga)