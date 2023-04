Asile et Migration - Canada: huit Indiens et Roumains meurent en tentant d'entrer aux Etats-Unis

Ils appartenaient à deux familles différentes, l'une canado-roumaine et l'autre indienne. Leurs corps ont été retrouvés non loin d'un bateau renversé appartenant à un homme toujours porté disparu de la communauté autochtone d'Akwesasne, située à la fois au Canada et aux Etats-Unis. "Au total, huit corps ont été repêchés dans les eaux", a déclaré Shawn Dulude, chef du service de la police locale lors d'une conférence de presse. Après la découverte de six corps jeudi, dont celui d'un enfant de moins de trois ans, "deux corps supplémentaires ont été retrouvés. Il s'agit d'un nourrisson, citoyen canadien d'origine roumaine, et d'une femme adulte qui serait de nationalité indienne", a-t-il ajouté. Les autorités estiment que ces deux familles tentaient d'entrer illégalement aux Etats-Unis depuis le Canada. Le territoire de cette communauté autochtone se trouve sur les rives du fleuve Saint-Laurent, à environ 120 kilomètres de Montréal. "C'est inimaginable ce que les familles de ces individus-là sont en train de vivre", a déclaré le Premier ministre canadien Justin Trudeau vendredi matin. Au départ, les autorités étaient à la recherche du propriétaire du bateau qui avait disparu de la communauté depuis mercredi quand les secours ont retrouvé les corps des deux familles. Les conditions étaient très mauvaises, avec de la pluie, de la neige fondue et beaucoup de vent, lorsque le bateau, décrit comme étant "très petit", a tenté la traversée, ont précisé les autorités. "Ce que nous savons, c'est que ces passages sont facilités parfois par des gens d'ici, souvent des jeunes vulnérables qui cherchent l'appât du gain et sont exploités par les organisations criminelles", a ajouté Shawn Dulude. (Belga)