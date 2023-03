Asile et Migration - Tragédie de Juarez : le président mexicain demande plus d'aide aux Etats-Unis

Les Américains veulent résoudre "des problèmes sociaux avec le seul usage de la force et ils ne s'occupent pas des causes", a déclaré le président mexicain au cours de sa conférence de presse quotidienne, avant son arrivée prévue pour la mi-journée à Ciudad Juarez, dans le nord du Mexique, à la frontière du Texas. Il a rappelé que son pays avait consacré 100 millions de dollars à des programmes sociaux au Salvador, au Honduras et au Guatemala, qui ont contribué selon lui à éviter des départs de migrants vers les Etats-Unis. Il affirme avoir constamment demandé à Washington de faire de même, en vain : "Ni avec le président Trump nous avons atteint cet objectif, ni maintenant avec le président Joe Biden". Le chef de l'Etat mexicain a cependant reconnu qu'un programme de visas provisoires adopté par le président Biden avait permis de "considérablement" diminuer le flux migratoire. Cinq personnes ont été arrêtées au Mexique dans l'enquête ouverte pour "homicide" après la mort dans la nuit de lundi à mardi de 39 migrants sous contrôle fédéral. L'incendie s'est déclaré quand au moins un migrant a mis le feu à des matelas pour protester contre une possible expulsion. Le personnel chargé de la sécurité du centre -fonctionnaires et agents de sécurité- n'a rien fait pour ouvrir la cellule, d'après le parquet. Parmi les morts figurent 18 ressortissants du Guatemala, sept du Salvador et du Venezuela, six du Honduras et un Colombien. Vingt-sept personnes ont en outre été blessées, certaines sont dans un état très grave (Belga)