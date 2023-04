Donald Trump inculpé - Avant la comparution de Trump, la police de New York "en alerte" pour son arrivée lundi

La puissante et pléthorique police municipale NYPD (36.000 policiers et 19.000 civils) a ordonné vendredi à tous ses agents et officiers de se déployer en uniforme sur la voie publique vendredi, et pour une semaine, selon des sources policières citées par la télévision NBC. Interrogé par l'AFP, un porte-parole du NYPD a répondu dans un courriel que "les officiers avaient été placés en alerte et que le service demeurait prêt à répondre, si nécessaire, et assurerait à tous la possibilité d'exercer leurs droits de manière pacifique". Mais "il n'y a pas à l'heure actuelle de menaces crédibles sur New York", a affirmé ce porte-parole de la police d'une ville à l'histoire rythmée par des accès de violences. A Manhattan, les manifestants pro ou anti Trump se comptent par quelques dizaines, à peine. Une poignée d'hostiles se sont installés devant la Trump Tower, sur la mythique 5e Avenue, et ont déployé une banderole "Arrêtez Trump". Selon Bloomberg, l'ancien président inculpé prendra l'avion lundi depuis la Floride, où il réside, pour New York. Il séjournera la nuit de lundi à mardi dans la Trump Tower, selon des sources anonymes citée par l'agence de presse. (Belga)