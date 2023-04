Invasion de l'Ukraine - Allemagne: les lacunes de la Bundeswehr perdureront au-delà de 2030, selon Boris Pistorius

"Nous savons tous que les lacunes existantes ne pourront pas être totalement comblées d'ici 2030. C'est pourquoi nous devons établir des priorités", a déclaré le social-démocrate, qui a été nommé à la tête du ministère en début d'année. Une de ces priorités est de protéger le flanc oriental de l'Otan, a-t-il précisé. "Pour nous, cela signifie avant tout le développement d'une division entièrement équipée d'ici 2025 et une contribution adéquate à la Force de réaction de l'Otan." "La Bundeswehr a trois tâches à accomplir: la défense nationale et celle de l'Alliance, ainsi que les opérations de crises internationales. Cela nécessite des capacités, soutenues par du matériel et du personnel", a souligné le ministre. Les livraisons d'armes destinées à soutenir l'Ukraine dans la guerre contre la Russie ont également laissé des lacunes dans les capacités de la Bundeswehr. M. Pistorius avait annoncé en janvier qu'il en discuterait avec l'industrie de l'armement. (Belga)