ITF Monastir - Amélie Van Impe et Clara Vlasselaer remportent le double à Monastir

(Belga) Amélie Van Impe et Clara Vlasselaer ont remporté le double dames au tournoi de tennis ITF de Monastir, épreuve sur surface dure dotée de 15.000 dollars, samedi, en Tunisie. Le duo belge a battu en finale la Maltaise Elaine Genovese et la Vietnamienne Savanna Ly-Nguyen 6-0, 6-7 (5/7) et 11/9 dans le super tie-break en 1 heure et 40 minutes.