Jupiler Pro League - La Gantoise s'impose 0-5 à Seraing, qui file vers la D1B, Charleroi gagne à Westerlo

C'est l'inévitable Gif Orban qui ouvrait le score après 18 minutes de jeu. Le Nigérian doublait la mise à la 52e minute et donnait l'assist à Hugo Cuypers, qui portait le score à 0-3, à la 54e. Jordan Torunarigha fit 0-4 à la 62e et Cuypers profitait de l'apathie serésienne pour donner au score des allures de forfait (0-5, 78e). La Gantoise conforte sa 4e place avec 54 points, derrière le trio de tête (Genk-Union-Antwerp) déjà assuré de disputer les Champions playoffs. Candidats au dernier billet pour le top 4, les Buffalos ont désormais 5 points d'avance sur le 5e, le FC Bruges, qui se rendra dimanche à Malines, et 6 sur Westerlo, battu 2-3 par Charleroi samedi. Les Campinois ont pris l'avantage par Mathias Fixelles après 8 minutes mais ont vu les Zèbres prendre les devants grâce à Vakoun Bayo (35e) et Daan Heymans (39e). Tuur Dierckx égalisait à la 89e mais Youssouph Badji offrait les 3 points aux Zèbres dans les arrêts de jeu (90e+2). Les troupes de Felice Mazzu prennent la 8e place au Cercle de Bruges, qui s'y était installé à la suite de sa victoire 2-0 sur Courtrai samedi après-midi. Les Zèbres comptent 44 points, tout comme le Cercle. Anderlecht, qui se rendra à Eupen dimanche, suit avec 42 points. Pour Seraing, lanterne rouge avec 19 points, cela sent de plus en plus le roussi. Les Métallos pourraient même être relégués dès dimanche si Eupen, 15e avec 27 points et premier non-relégable+, s'imposait face aux Mauves. (Belga)