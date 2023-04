Les Belges à l'étranger - L'Inter et Lukaku surpris à domicile par la Fiorentina

Malgré cette troisième défaite consécutive, les 'Nerazzurri' conservent, avec 50 points, leur troisième place du championnat d'Italie derrière la Lazio (52 points) et l'indétrônable Naples (71 points). La Fiorentina pointe en 8e position avec 40 unités. Aux Pays-Bas, Heerenveen et l'AZ ont partagé l'enjeu 1-1 à Alkmaar lors de la 27e journée de Eredivisie. Anas Tahiri a joué toute la rencontre dans les rangs des visiteurs alors qu'Antoine Colassin n'a eu droit qu'aux dernières minutes (90e). Heerenveen a pris l'avantage dès les premières minutes via Sydney van Hooijdonk (5e). Les locaux ont égalisé dans le dernier quart d'heure grâce à Mexx Meerdink (77e). Au classement, Heerenveen pointe en milieu de tableau avec 35 points. Alkmaar, avec 54 unités, occupe la 3e place derrière l'Ajax (55 points) et Feyenoord (61 points). (Belga)