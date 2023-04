Les Belges à l'étranger - Manchester City, avec Kevin De Bruyne buteur et passeur, corrige Liverpool 4-1

En première période, Mohamed Salah (17e) a d'abord donné l'avantage aux 'Reds' avec un tir en finesse qui a trompé Ederson. Avant la demi-heure, Julian Alvarez (27e) a égalisé grâce à une belle passe de Jack Grealish. Après la pause, City a vite repris l'avantage avec une action collective concrétisée par De Bruyne (45e). Quelques instants plus tard, Ilkay Gundogan (53e) a profité d'un cafouillage de la défense pour effacer les espoirs des 'Reds'. Dans le dernier quart d'heure, les 'Cityzens' ont continué d'affirmer leur supériorité avec un but de Grealish après un une-deux avec De Bruyne (74e). Au classement, les 'Cityzens' (64 points) suivent de près Arsenal, leader du championnat anglais avec 69 unités. Les 'Reds' (42 points) partagent provisoirement le 6e rang avec Brighton et Brentford. (Belga)