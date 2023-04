Les Belges à l'étranger - Partage pour Augsburg et Engels à Wolfsburg et pour le Hertha de Lukebakio à Fribourg

Après un but contre son camp de Maximilian Arnold (2e), le milieu de terrain a obtenu une occasion de se rattraper avec un penalty, qu'il a manqué. Après la demi-heure, l'International U21 Engels a délivré une belle passe en profondeur sur Mergim Berisha (32e) qui a doublé la mise. En fin de rencontre, Luca Waldschmidt (85e) a relancé les espoirs des Loups et Kevin Paredes a sauvé le partage avec une tête dans la dernière action de jeu. Dans le même temps, le Hertha Berlin, avec Dodi Lukebakio, et Fribourg ont également partagé l'enjeu (1-1). Le Diable Rouge a joué toute la rencontre dans l'effectif berlinois. Le Freiburger FC a pris l'avantage grâce à puissante frappe de Vincenzo Grifo (52e). En fin de rencontre, Jessic Ngankam (78e) égalisé en dribblant le gardien après une course solitaire. Au classement, Fribourg (47 points) occupe la 4e place derrière l'Union Berlin (51 points), le Bayern (52 points) et Dortmund (53 points). Wolfsburg (39 points) pointe en milieu de tableau avec la 9e place, trois rangs au-dessus d'Augsburg (29 points). Pour le Hertha Berlin (22 points), la situation est plus compliquée avec une 16e place et seulement deux unités de plus que la lanterne rouge Stuttgart (20 points). (Belga)