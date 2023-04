Météo - Des pluies abondantes et continues samedi, avant un dimanche plus sec

Durant la nuit de samedi à dimanche, les pluies continues, mais progressivement plus faibles, se décaleront vers le sud-est. Le ciel restera très nuageux, mais les premières éclaircies devraient atteindre le nord du pays en fin de nuit. Les minima varieront entre 1 degré dans les Hautes-Fagnes et 6 degrés sur l'ouest du pays. Le vent sera généralement modéré et s'orientera au secteur nord. Dimanche matin, le ciel sera d'abord encore très nuageux, avec sur la moitié sud du pays quelques faibles précipitations (hivernales sur les Cantons de l'Est). Au fil des heures, le temps deviendra sec sur toutes les régions et de larges éclaircies pourront se développer sur le nord et l'ouest. Ailleurs, la nébulosité restera encore assez abondante une partie de l'après-midi. Les maxima se situeront entre 5 degrés en Hautes-Fagnes et 9 ou 10 degrés en plaine. Le vent sera modéré de nord à nord-est. Durant la première partie de la semaine prochaine, le ciel sera plus ensoleillé. L'atmosphère restera fraîche avec un risque de faibles gelées nocturnes. Les maxima atteindront 8 à 9 degrés en plaine. Durant la seconde partie de la semaine prochaine, le ciel sera plus nuageux avec risque d'un peu de pluie. Les températures pourront gagner quelques degrés pour atteindre 10 à 12 degrés en plaine. (Belga)