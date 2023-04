Météo - Retour progressif d'un temps sec et très ensoleillé

Dimanche, il y aura d'abord encore une possibilité de quelques faibles pluies, surtout au sud du sillon Sambre et Meuse. Ensuite, il fera sec avec, l'après-midi, le développement d'éclaircies, surtout sur le nord-ouest. Les maxima oscilleront de 5 à 9°C. Lundi, après la dissipation de l'éventuelle grisaille matinale, le temps sera ensoleillé avec des maxima de 5 à 7°C en Ardenne, et autour de 9 ou 10°C en plaine. Mardi, après un début de journée marqué par des gelées, les températures atteindront des valeurs comprises entre 4°C en Hautes-Fagnes et 9°C au littoral. Des périodes ensoleillées alterneront avec des passages nuageux. Mercredi, le soleil sera également généreux. En fin d'après-midi, des voiles d'altitude un peu plus denses pourraient toutefois dériver sur l'ouest du pays. La matinée débutera avec des gelées sur la plupart des régions mais, en journée, les températures atteindront des valeurs comprises entre 6 et 8°C sur le relief de l'Ardenne, et autour de 11°C dans le centre ainsi qu'au littoral. Jeudi et vendredi, la situation évoluera peu. Le week-end prochain, le temps restera pratiquement sec, même si les champs nuageux devraient être plus nombreux. Les maxima seront compris entre 8 et 12°C. (Belga)