Portugal: grève de 3 jours du personnel de cabine d'Easyjet

Quelques vols ont été supprimés samedi matin, notamment vers Bastia (France), Birmingham (Royaume-Uni) et Bâle (Suisse) au départ de Lisbonne, ainsi que Madrid au départ de Porto (nord), selon les informations de Aéroports du Portugal (ANA) qui conseille aux passagers d'Easyjet de se renseigner avant de se rendre à l'aéroport. Le ministère portugais aux Infrastructures, qui a la tutelle des transports, avait établi un service minimum pour 54 vols. De son côté Easyjet indique faire tout son possible pour "minimiser l'impact" de ce mouvement social expliquant avoir tenté d'anticiper la grève, en annulant des vols à l'avance et en donnant "la possibilité à ses clients soit de changer de vol gratuitement, soit d'obtenir un remboursement". D'après le Syndicat national du personnel de l'aviation civile (SNPVAC), qui a convoqué cette mobilisation, la compagnie avait annulé 78 vols sur les trois jours de grève, ce qui correspond à environ 30% des vols programmés, au moment de l'annonce du pré-avis de grève le 17 mars. Les grévistes réclament des hausses de salaires, "gelés depuis 2019" et des améliorations de leurs conditions de travail, a expliqué à l'AFP un porte-parole du syndicat. Dans le réseau Easyjet en Europe, "nous sommes les moins bien payés" mais aussi ceux qui "travaillent le plus d'heures avec le moins de périodes de repos", a-t-il ajouté précisant que la décision de faire grève a été prise après l'échec de cinq mois de négociations avec la compagnie. (Belga)