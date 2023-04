Royaume-Uni: circulation très perturbée et retards pour traverser la Manche à Douvres

"A cause d'un trafic important et des temps allongés pour réaliser les contrôles aux frontières, il y a du retard dans le trafic de cars" vers Calais, a indiqué le Port de Douvres dans un message publié dans la soirée sur Twitter, s'excusant des problèmes occasionnés par ces retards. Il s'agit d'un "incident critique" du fait du nombre importants d'autocars circulant en ce début des vacances de printemps au Royaume-Uni, a indiqué un porte-parole du port à l'agence de presse PA. La compagnie de ferries DFDS a également prévenu ses clients sur Twitter en début de soirée que "du fait de l'important volume de trafic" au Port de Douvres, "le temps d'attente est actuellement d'environ sept heures une fois au port", pour pouvoir embarquer. "Les retards constatés par les cars ce soir sont dus au temps pris par le contrôle douanier français pour traiter chaque véhicule, et malheureusement nous n'avons pas de contrôle là-dessus", a expliqué de son côté sa concurrente P&O Ferries. Sur le même réseau social, des passagers, dont beaucoup de vacanciers qui cherchaient à rejoindre la France pour le début des congés de Pâques, ont fait part de leur désarroi et de leur colère. Côté français, le port de Calais a indiqué qu'il y avait un "risque de retard", car le trafic avec Douvres est "perturbé en raison des conditions météo". (Belga)