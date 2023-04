Un négociant en or anversois condamné à un impôt record de plus d'un demi-milliard

L'Inspection spéciale des impôts (ISI) a obtenu ce résultat dans un litige fiscal qui l'opposait à la société Industrial Refining Company, active dans le négoce d'or et autres métaux précieux, qui s'appelait autrefois NV Tony Goetz. L'ISI a pu démontrer que la comptabilité de l'entreprise portant sur les années 2010, 2011 et 2012 n'était pas en ordre. L'entreprise avait, à l'époque, acquis des quantités considérables d'or, payées en cash, sans que les vendeurs soient identifiés ni enregistrés, et sans que l'origine de l'or ne soit déterminée. Il manque donc des pièces pour attester de ces achats d'or et pour contrôler les flux financiers. C'est pourquoi l'ISI a décidé de rejeter la déduction des frais d'acquisition en tant que frais professionnels. L'ISI a par ailleurs imposé un supplément d'impôt de 200%, ce qui porte le montant total réclamé pour les trois années à 558 millions d'euros. L'entreprise a intenté différents recours, y compris jusqu'en Cassation, sans obtenir gain de cause. Les avocats du négociant en or anversois, Joke Vanden branden et Toon Sas, ont confirmé la condamnation à 558 millions d'euros, mais ils envisagent de s'adresser à la Cour européenne des droits de l'homme pour "violation du droit à la jouissance paisible de son bien". (Belga)