USA: l'inflation reste difficile à contenir, selon une responsable de la Fed

"Le tableau de l'inflation est moins favorable que ce qu'il donnait à voir en début d'année", a reconnu Lisa Cook, une des gouverneures de la Fed, "une partie de la désinflation observée au dernier trimestre (de 2022, NDLR) a disparu alors que l'inflation des deux premiers mois était élevée". Dans ces conditions, la Fed "pourrait encore avoir du travail" pour réduire l'inflation, a ajouté Mme Cook pour qui "de nouveaux resserrements" de la politique monétaire semblent "appropriés". L'indice d'inflation PCE, qui est celui que la Fed souhaite ramener vers sa cible de 2%, a été publié plus tôt vendredi, avec une inflation encore estimée à 5% sur un an au mois de février, certes en baisse par rapport au mois de janvier (5,4%) mais toujours en progression sur un mois (+0,3%). Mais surtout, l'inflation semble désormais nourrie quasi exclusivement par l'inflation sous-jacente, c'est-à-dire excluant les prix de l'alimentation et de l'énergie, qui était de 4,7% sur un an le mois dernier. Or la Fed a fortement remonté ses taux d'intérêt depuis un an, les amenant entre 4,75% et 5% lors de la dernière hausse, mi-mars, après un relèvement de 0,25 point de pourcentage, et prévoit de serrer encore la vis. (Belga)