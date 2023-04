WTT Feeder Series - Adrien Rassenfosse se hisse aussi en finale du simple

Le champion de Belgique, 19 ans, 165e mondial, a battu en demi-finales le Français Lilian Bardet (WTT 158), 22 ans, 3 sets à 2 (11-6, 8-11, 11-7, 8-11, 11-6). Rassenfosse affrontera en finale, samedi (16h45 heure belge) soit le Letton Andreas Levenko (WTT 216) soit l'Iranien Amir Hossein Hodaei (WTT 133). Un peu plus tôt, à 15h35, Rassenfosse disputera la finale du double aux côtés de l'Algérien Mehdi Bouloussa (WTT 90), contre les Singapouriens Izaac Quek et Yew En Koen Pang (WTT 99), vainqueurs de la paire championne de Belgique Florient Lambiet et Martin Allegro en quarts de finale. (Belga)