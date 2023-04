ATP Miami - Medvedev remporte le Masters 1000 de Miami et s'offre un 4e titre cette saison

Le Russe s'est offert en Floride un 4e titre cette saison, après ceux soulevés à Rotterdam, Doha et Dubaï en février. Il compte désormais 24 victoires sur ses 25 derniers matches, lui qui avait été battu par Carlos Alcaraz en finale à Indian Wells. Medvedev, 27 ans, a ajouté dimanche un 19e titre à son palmarès. Son succès en Floride est le 5e en Masters 1000, la catégorie juste en dessous des Grand Chelem, après Cincinnati et Shanghai en 2019, Paris en 2020 et Toronto en 2021. Jannik Sinner, 21 ans, finaliste en 2021 à Miami, compte lui sept titres ATP, dont un enlevé cette année à Montpellier. Vendredi, l'Italien avait sorti en demi-finales l'Espagnol Carlos Alcaraz, tenant du titre qui va perdre sa place de N.1 mondial. A compter de lundi, le Serbe Novak Djokovic, privé des joutes du printemps aux Etats-Unis, car non vacciné contre le Covid, va ainsi remonter sur le trône d'où l'avait délogé l'Espagnol deux semaines plus tôt en s'imposant à Indian Wells. Car pour y rester, Alcaraz devait impérativement réussir le "Sunshine Double". (Belga)