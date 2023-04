BNP Paribas Fortis, banque la plus polluante du pays, pour une ONG et un collectif citoyen

Les organisateurs du prix ont distingué la banque car elle "fait tout son possible pour compromettre notre avenir". "BNP Paribas (maison-mère de BNP Paribas Fortis) raye de la carte le village allemand de Lützerath pour y extraire du lignite. La banque a prêté 290 millions de dollars à l'entreprise à l'origine de ce projet en 2022", a expliqué Janne Delagrange, de Move Your Money, dans un communiqué de presse. La Deutsche Bank a terminé deuxième, ING troisième. Belfius et KBC avaient également été "nominées". Avec leur campagne de sensibilisation Move Your Money, Hart boven Hard et Fairfin affirment vouloir attirer l'attention sur le fait que les grandes banques continuent d'investir dans les combustibles fossiles et entendent dès lors encourager les clients à changer de banque. (Belga)