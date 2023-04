Début lundi matin de travaux de rénovation sur l'échangeur E40/E17 à Zwijnaarde

Le complexe date de 1972 et a besoin d'une rénovation majeure. Cette année et la prochaine, six ponts y feront l'objet de travaux. La structure de chacun sera entièrement rénovée, avec un nouveau revêtement, une nouvelle étanchéité et de nouveaux joints. La première phase du chantier, prévue jusque fin août, s'attardera sur le flanc ouest de l'échangeur. La connexion entre l'E17 en provenance d'Anvers et l'E40 en direction de Bruxelles sera fermée, de même que celle entre l'E40 venant de la capitale et l'E17 vers Courtrai. Des déviations ont été mises en place. Le trafic en provenance de Gand ou d'Anvers et en direction de Bruxelles sera dévié vers le R4 via l'échangeur de Destelbergen. Les véhicules venant de la capitale et allant vers Courtrai devront emprunter une déviation plus tôt sur leur route via l'échangeur de Merelbeke et via Destelbergen ou bien pourront continuer sur l'E40 et faire demi-tour sur la B402 pour se diriger vers Courtrai. Une deuxième phase de travaux sur le flanc ouest de l'échangeur autoroutier est prévue de fin août à fin novembre, tandis que le chantier du côté est aura lieu l'an prochain. (Belga)