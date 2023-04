F1 - GP d'Australie - Le Grand Prix arrêté après un accident d'Alex Albon, Charles Leclerc déjà dehors

Le pilote thaïlandais, qui se trouvait en 6e position, a perdu le contrôle de sa Williams dans le virage 6 et a percuté les barrières de sécurité. Après l'entrée en piste de la safety car, les commissaires de course ont décidé de sortir le drapeau rouge afin d'évacuer sa monoplace et de nettoyer la piste, interrompant la course pendant une dizaine de minutes. Le Grand Prix avait commencé par la sortie de piste de Charles Leclerc (Ferrari), vainqueur l'an passé. Le Monégasque, touché par Lance Stroll (Aston Martin), s'est retrouvé dans le bac à graviers et n'a pu repartir. (Belga)