Finlandais, Bulgares et Monténégrins invités dans l'isoloir dimanche

En Finlande, la Première ministre Sanna Marin joue une difficile reconduction dimanche lors d'élections législatives, où la dirigeante de 37 ans pourrait être détrônée par la droite voire les nationalistes anti-immigration. Une bataille à trois très serrée oppose la cheffe des sociaux-démocrates, le numéro un de la Coalition nationale Petteri Orpo, classé au centre-droit, et la dirigeante de l'extrême-droite du parti des Finlandais, Riikka Purra, qui vise une victoire inédite et un score record pour ces législatives. Les Bulgares quant à eux sont invités à voter pour la cinquième fois en deux ans, un record dans l'UE, afin d'élire leur Parlement, dans un pays tiraillé face à la guerre en Ukraine. Depuis la chute de l'ex-Premier ministre conservateur Boïko Borissov après une décennie au pouvoir, les différents partis peinent à s'entendre pour bâtir une coalition et les gouvernements intérimaires se succèdent. Deux grandes forces s'affrontent au coude-à-coude: d'un côté, le parti conservateur Gerb de M. Borissov, 63 ans, de l'autre les réformateurs pro-occidentaux de Kiril Petkov, entrepreneur de 42 ans qui a brièvement gouverné en 2022. Au Monténégro, petit pays des Balkans, les électeurs doivent choisirent leur chef de l'Etat au second tour de la présidentielle qui se joue entre le novice Jakov Milatovic et le sortant Milo Djukanovic, vétéran de la scène politique. Au premier tour, Milo Djukanovic, qui domine le pays depuis trois décennies, avait recueilli 35,4% des voix contre 28,9% pour Jakov Milatovic. Le scrutin sera déterminant pour l'équilibre des pouvoirs dans ce pays riverain de l'Adriatique à l'approche de législatives anticipées convoquées pour le 11 juin. (Belga)