Invasion de l'Ukraine - La Russie va déployer des armes nucléaires au Bélarus, près de la frontière polonaise

Les bunkers nécessaires au stockage des armes nucléaires russes devraient être prêts pour le 1er juillet, a-t-il ajouté. "Cela se fera malgré le bruit en Europe et aux États-Unis", a déclaré cet ancien ministre de l'Intérieur et président de la Douma à l'agence de presse Belta. Le 25 mars, la Russie avait annoncé qu'elle allait installer des armes nucléaires tactiques au Bélarus. Elles sont spécifiquement conçues pour être utilisées sur le champ de bataille et sont plus petites qu'une bombe atomique. Mais elles peuvent causer plus de dégâts que les armes conventionnelles. La Russie ne viole pas le traité de non-prolifération nucléaire en plaçant ces armes sur le territoire de son allié bélarusse, a affirmé le président Vladimir Poutine. Les États-Unis ont en effet également placé des armes nucléaires chez leurs alliés européens, dont certaines se trouveraient en Belgique. (Belga)