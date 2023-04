Invasion de l'Ukraine - Un an après Boutcha, Zelensky salue la résistance ukrainienne contre l'invasion russe

Moscou a de son côté démenti à plusieurs reprises toute implication et évoqué une "mise en scène" de l'Ukraine et de ses alliés. Cet anniversaire intervient au lendemain de la prise par la Russie de la présidence tournante du Conseil de sécurité de l'ONU, où elle fait face aux Occidentaux qui l'ont mis au ban des nations depuis le déclenchement de son invasion de l'Ukraine. "Peuple Ukrainien ! Vous avez arrêté la plus grande force contre l'humanité de notre temps. Vous avez arrêté une force qui méprise et veut détruire tout ce qui a de l'importance pour les gens", a déclaré le président Zelensky sur Telegram. "Nous libérerons toutes nos terres. Nous remettrons le drapeau ukrainien dans toutes nos villes et localités", a-t-il appuyé, alors que la Russie contrôle toujours plus de 18% du territoire ukrainien. "Nous continuons la lutte pour l'indépendance de notre patrie", a indiqué pour sa part le commandant en chef de l'armée ukrainienne, Valéry Zaloujny. Sur le terrain, l'intensité des combats a diminué par rapport au tout début d'année, malgré la poursuite d'affrontements violents autour de Bakhmout. Dimanche, Andriï Iermak, le chef de cabinet de M. Zelensky, a indiqué que les Russes avaient "effectué un bombardement massif" sur Kostiantynivka, près de Bakhmout, faisant au moins six morts et huit blessés. (Belga)